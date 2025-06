Nach Jahren in der Plastikfalle: Bär kann endlich befreit werden

Alles in Kürze

"Behälteröffnungen einer bestimmten Größe können dazu führen, dass Bären und andere Wildtiere mit ihren Köpfen oder anderen Körperteilen darin stecken bleiben, was zu Verletzungen oder zum Tod führen kann", so Cody Norton, Spezialist für Bären, Pelztiere und Kleinwild beim DNR.

Solche Behälter sind auf Privatgrundstücken in Michigan zwar legal, müssen jedoch bestimmte Vorgaben erfüllen: Die Öffnungen müssen entweder kleiner als circa 2,5 cm oder größer als circa 56 cm sein.

Der Bär konnte wieder aufgespürt werden, wie es in einer Mitteilung des Department of Natural Resources (DNR) heißt. Das arme Tier trug den Plastikdeckel noch immer wie eine Halskrause.

Michigan Department of Natural Resources

Schließlich konnte der Schwarzbär in die Freiheit entlassen werden. © Michigan Department of Natural Resources

Immer wieder war der Bär in den letzten zwei Jahren auf Wildkameras zu sehen gewesen, verschwand jedoch jedes Mal schnell wieder.

Ende Mai wurde er schließlich durch eine Überwachungskamera in Hillman eindeutig identifiziert.

Am 2. Juni gelang es Biologen der staatlichen Naturschutzbehörde, das Tier zu betäuben und einzufangen.

Der Plastikdeckel konnte entfernt werden. Bei der Untersuchung fiel auf, dass der heranwachsende Schwarzbär deutliche Narben und einen Abszess am Hals hatte, ansonsten war er aber in erstaunlich guter Verfassung.

Nach dem Erwachen aus der Narkose wurde er in die Freiheit entlassen – diesmal in eine echte Freiheit, ohne Fremdkörper am Hals.