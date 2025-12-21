Nach Tierquälerei-Vorwürfen im Europa-Park: Hundetrainer schildert seine Version

Rust - Nach Vorwürfen wegen angeblich tierquälerischer Handlungen kurz nach einer Zirkusnummer mit Hunden im Europa-Park, die auf einem Video zu sehen sein sollen, will der Hundetrainer Anzeige gegen Urheber des Videos erstatten.

Nach den schweren Vorwürfen der Tierquälerei will der Hundetrainer den Urheber des Videos anzeigen. © Instagram/Petadeutschland

Er sei massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt, werde bedroht und habe Angst, seine Kinder in die Schule zu schicken, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte er sich auch auf Social Media zu Wort gemeldet. Demnach zeigten im Netz kursierende Videoaufnahmen keineswegs, dass er seine Hunde quäle.

Vielmehr sei in der Sequenz eine akute und ernstzunehmende Beißerei zwischen einigen Tieren zu sehen.

Solche Beißereien könnten auch tödlich enden. Um die Tiere zu schützen, habe er eingreifen müssen, die Hunde geschimpft und einen auch mit einem weichen Seil auf die Beine geschlagen.