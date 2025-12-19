"Der Trubel hier setzt ihm sichtbar zu": Jambo bringt das Tierheim einfach nur zum Jaulen

Eilenburg - Bei all dem Stress im Eilenburger Tierheim hält er es einfach nicht mehr aus. Rhodesian Ridgeback Jambo sucht dringend nach einem neuen Zuhause.

Der zehnjährige Jambo hält es im Tierheim einfach nicht aus. Er vermisst eine Bezugsperson, auf die er sich verlassen kann. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Ende Oktober kam Jambo aufgrund einer Einweisung durch das Veterinäramt im Tierheim Eilenburg unter.

Seither fällt es dem Zehnjährigen schwer, sich in seiner neuen Umgebung einzuleben: "Der Trubel hier setzt ihm sichtbar zu", berichten die Helfer auf Facebook.

Immer wieder jaule der Rüde, da ihm Nähe, Ruhe und eine feste Bezugsperson einfach fehlen. Aus diesem Grund sucht das Tierheim nun dringlich nach einem neuen Zuhause für den sensiblen Kerl.

Für ihren Schützling wünschen sich die Eilenburger ein stabiles Umfeld mit Menschen, die ihm mit etwas Geduld und Hundeerfahrung zur Seite stehen.

Jambo sei stubenrein, verstehe sich sowohl mit Hunden als auch Katzen und wolle gern gefallen. Inwiefern er allein bleiben kann, müsse in seinem neuen Zuhause geübt werden.