Gerettet von der Straße: Was dieser kleine Koala dann im Bus macht, lässt Herzen schmelzen
Australien - Nachdem ein kleiner Koala namens Peri auf einer stark befahrenen Straße gestrandet war, wurde er gerettet - und auf ganz besondere Weise nach Hause gebracht!
Vor wenigen Tagen bemerkte ein Busfahrer im australischen Brisbane, dass das kleine Beuteltier auf dieser Straße unterwegs war.
Wie People berichtete, kletterte das Tier kurz darauf den Mast einer Laterne hinauf, um sich vor dem Verkehr zu schützen.
Doch aus Sorge, der Koala könnte wieder auf die Straße laufen und unter ein Auto geraten, hielt der Fahrer kurzerhand an.
Ohne zu zögern, stieg er aus, näherte sich ruhig dem Tier, legte eine Jacke über seinen Kopf und setzte Peri behutsam in seinen sicheren Bus - zudem informierte er die lokale Tierrettungsorganisation "Koala Rescue Brisbane South Inc.".
Im Bus angekommen, suchte Peri nach einem gemütlichen Platz - und wählte ausgerechnet ein gelbes Haltegeländer! So genoss er die Fahrt sichtlich.
Mit dieser niedlichen Platzwahl begeisterte das Tier die Menschen im Netz.
Koala Peri wurde wieder in Freiheit gelassen
Die Organisation nahm das Wildtier in Obhut und brachte es kurz darauf in eine Tierklinik, um es untersuchen zu lassen. Doch dem niedlichen Fellwesen ging es gut, sodass es wenig später wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.
"Peri knabbert jetzt wieder an Blättern. (…) Ein riesiges Dankeschön an den Busfahrer, der genug Mitgefühl gezeigt hat, um anzuhalten und zu helfen. Wir sind so dankbar, dass Sie das getan haben!", schrieb die Tierrettung auf Facebook.
Sie wiesen jedoch darauf hin, dass man Koalas normalerweise nicht einfach so anfassen sollte, da sie gefährliche Krallen haben und beißen können.
"Wenn Sie einen verletzten Koala finden und es sicher ist, ihn einzusperren, ohne ihn zu berühren, bis Hilfe eintrifft, tun Sie dies bitte - jeder dunkle Ort ist für Wildtiere geeignet", erklärten sie.
Glücklicherweise war Peri ruhig und schien einfach nur froh, endlich in Sicherheit zu sein.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Koala Rescue Brisbane South Inc.