Gerettet von der Straße: Was dieser kleine Koala dann im Bus macht, lässt Herzen schmelzen

Australien - Nachdem ein kleiner Koala namens Peri auf einer stark befahrenen Straße gestrandet war, wurde er gerettet - und auf ganz besondere Weise nach Hause gebracht!

Peri, der Koala, klammerte sich im Bus an ein Geländer, nachdem er gerettet worden war. © Screenshot/Facebook/Koala Rescue Brisbane South Inc.

Vor wenigen Tagen bemerkte ein Busfahrer im australischen Brisbane, dass das kleine Beuteltier auf dieser Straße unterwegs war.

Wie People berichtete, kletterte das Tier kurz darauf den Mast einer Laterne hinauf, um sich vor dem Verkehr zu schützen.

Doch aus Sorge, der Koala könnte wieder auf die Straße laufen und unter ein Auto geraten, hielt der Fahrer kurzerhand an.

Ohne zu zögern, stieg er aus, näherte sich ruhig dem Tier, legte eine Jacke über seinen Kopf und setzte Peri behutsam in seinen sicheren Bus - zudem informierte er die lokale Tierrettungsorganisation "Koala Rescue Brisbane South Inc.".

Im Bus angekommen, suchte Peri nach einem gemütlichen Platz - und wählte ausgerechnet ein gelbes Haltegeländer! So genoss er die Fahrt sichtlich.

Mit dieser niedlichen Platzwahl begeisterte das Tier die Menschen im Netz.