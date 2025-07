Nachbar greift durch: Traurige Geschichte zeigt, "wie ausgeliefert Tiere uns Menschen sind"

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück schilderte bei Instagram in dieser Woche wieder einmal eine besonders traurige Geschichte. Hauptprotagonist war dabei ein gelber Kanarienvogel, der nun zum Glück in Sicherheit ist.

Alles in Kürze

Wenig später brachte er den kleinen Flattermann ins Tierheim, wo die Mitarbeiter den Neuankömmling genauer in Augenschein nahmen und erkannten, dass man ihm beide Flügel gestutzt hatte, damit er nicht wegfliegen konnte.

So hatte der Mann die Kinder seines Nachbarn dabei beobachtet, wie diese das wehrlose Tier durch den Garten trugen und mit ihm herumspielten, woraufhin der couragierte Mann beherzt eingriff und den Kindern den Vogel abnahm.

"Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie ausgeliefert Tiere uns Menschen sind", schilderten die Tierretter, die dem Pechvogel nun wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben veranschaulichen, was es heißt, in artgerechter Haltung zu leben.

Nicht nur die Tierheim-Mitarbeiter hofften daher, dass die Familie nicht noch weitere Haustiere bei sich hält, auch die Instagram-Fans wünschten sich, dass mehr Verantwortung für Tiere übernommen wird.

"Wenn die Eltern nicht als Vorbild handeln, bekommen Kinder es einfach falsch vorgelebt", lautete beispielsweise einer von vielen entsetzten Kommentaren unter dem Beitrag.

Statt von Kindern als Spielzeug benutzt zu werden, bekommt der Kanarienvogel im Tierheim nun einen gefiederten Kumpel an die Seite gestellt. Und kann seine Vergangenheit hoffentlich bald für immer vergessen.