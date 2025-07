Nester dürfen nicht entfernt werden - doch was schützt wirklich vor Wespen?

Leipzig - Kaum ist der Tisch gedeckt, sind die ungebetenen Gäste auch schon zur Stelle: Wespen stürzen sich auf Kuchen oder laben sich am Grillgut. Bauen Wespen gar Nester im Rollladen eines Fensters oder auf dem Dachboden, empfinden das viele Menschen als bedrohlich. In solchen Fällen schreiten Experten aber nur ausnahmsweise ein. Wespen und Hornissen stehen unter Schutz. Fragen und Antworten:

Auch Hornissen stehen unter Schutz. © Jens Büttner/dpa

Nahrungsmittel im Freien sollten abgedeckt und Reste zügig weggeräumt werden. Sinnvoll kann es auch sein, an einer entfernten Ecke des Gartens eine Schale mit Lebensmitteln wie etwa reifen Bananen oder Weintrauben aufzustellen, die Wespen ablenken. Eine Alternative auf dem Kaffeetisch ist nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung übrigens Schokoladenkuchen, denn Wespen mögen keine Schokolade.

Darf man Nester selbst entfernen?

Nein, denn Wespen stehen in Deutschland unter Artenschutz. Sie bestäuben Blumen und fressen Schädlinge wie Mücken und Motten. Bewohnte Nester dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz nicht ohne Not entfernt werden. Das gilt auch für Hornissen. Verstöße dagegen können je nach Bundesland mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro bestraft werden.

Unter Umständen können Nester fachgerecht entfernt werden, wenn sich etwa ein Kindergarten oder Altenheim in der Nähe befindet oder Allergiker in direkter Umgebung des Nestes leben. Für dessen Umsiedlung wenden sich Betroffene am besten an Umweltämter, die Naturschutzbehörden der Städte und Landkreise, an örtliche Naturschutzorganisationen oder professionelle Schädlingsbekämpfer.

Wie umgehen mit unbewohnten Nestern?

Im Herbst erledigt sich das Wespenproblem meist von selbst. Wespen überwintern als Einzeltiere und geben ihr altes Nest auf, um im Frühjahr ein neues zu bauen. Wespen besiedeln übrigens keine verlassenen Nester. Deshalb raten Umweltexperten, leere Wespennester hängen zu lassen.