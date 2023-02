13.02.2023 11:29 2.562 Neun exotische Schlangen ausgesetzt: Alle Tiere erfrieren

In Oberbayern ermittelt die Polizei in einem Fall von Tierquälerei: Bei winterlichem Wetter wurden in Rohrbach neun Schlagen ausgesetzt, die alle starben.

Rohrbach - In Oberbayern hat ein Unbekannter neun exotische Schlangen in einem Waldgebiet ausgesetzt. Königspythons und andere Schlangen wurden in einem Wald in Oberbayern ausgesetzt und starben kurz darauf. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Die Tiere, darunter mehrere Königspythons, eine Netzpython und eine Boa constrictor, seien daraufhin erfroren. Nach Angaben der Polizei vom Montag ist nach den Spuren davon auszugehen, dass die ausgesetzten Schlangen noch lebten und dann durch die winterliche Kälte gestorben sind. Am Samstag hatte ein Jäger in seinem Revier bei Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen/Ilm) die toten Schlangen entdeckt. Bei einigen Tieren habe es sich um komplett weiße oder teilweise gefleckte Albino-Varianten gehandelt, berichtete die Polizei weiter. "Da die Tiere teilweise mit Schnee bedeckt waren, wird angenommen, dass sie bereits im Laufe der vergangenen Woche oder noch davor ausgesetzt worden waren." Es werde nun wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizei in Pfaffenhofen hofft auf Zeugenhinweise, um den Täter zu fassen.

