"Nicht in einer Million Jahren!" Seltener Besuch auf Katamaran sorgt für Erstaunen

Von Christian Beck

Naples (USA) - Ein Hund an Bord eines Segelbootes ist nicht ungewöhnliches. Ein Bär auf einem Katamaran hingegen sieht man nicht alle Tage! Der Besitzer eines Abschlepp-Unternehmens für Schiffe traute seinen Augen kaum, als er am Mittwochabend gerade einen Lastkahn zurück in eine Bucht in Naples (Florida, USA) zog.

Ein Schwarzbär wanderte über den Katamaran am Naples Sailing and Yacht Club. © Bildmontage: Facebook/Tow Boat U.S. Naples and Marco Island//Facebook/Tow Boat U.S. Naples and Marco Island Wie NBC2 berichtet war Todd Dillman, der Besitzer von Tow Boat U.S. Naples and Marco Island, einer der ersten, der die erstaunliche Entdeckung machte: Irgendwie schaffte es ein Schwarzbär über einen Steg des Naples Sailing and Yacht Club auf das Zweirumpfboot. "Ich kann nicht sagen, dass ich so etwas schon einmal gesehen habe", sagte Dillmann gegenüber dem Sender, "nicht in einer Million Jahren. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder sehen." Der fassungslose Mann glaubte nicht daran, dass ihm jemand diese unglaubliche Geschichte abkauft. Deshalb zog Dillman sein Handy aus der Tasche, filmte das Raubtier und stellte den Videoclip anschließend auf Facebook. Etwa eine Stunde lang beobachtete der Unternehmer den Petz, der auf dem Boot hin und her marschierte, anschließend noch.

Das Raubtier suchte allem Anschein nach nur nach etwas Leckerem zu Essen. © Facebook/Tow Boat U.S. Naples and Marco Island