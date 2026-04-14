Nur knapp dem Tod entkommen: Fell von Hasen-Baby fängt Feuer

Hamburg - Es sollte ein fröhliches Osterfest werden, doch für einige Tiere in Hamburg endeten die traditionellen Osterfeuer schmerzhaft. Auch in diesem Jahr wurden die lodernden Flammen zur Gefahr: Zwei kleine Feldhasenkinder sind dem Tod dabei nur knapp entkommen.

Zwei Hasenbabys wurden vor dem Osterfeuer gerettet und ins Hamburger Tierheim gebracht. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die beiden winzigen Häschen hatten sich in einem scheinbar sicheren Holzstapel versteckt, teilte das Hamburger Tierheim vor wenigen Tagen mit. Wochen zuvor aufgeschichtet und nicht mehr bewegt, wird genau dieser Ort für zahlreiche Tiere zur trügerischen Zuflucht.

Als das Feuer schließlich entfacht wurde, ging es für die kleinen Hasen ums Überleben: Panik, Rauch und Hitze machten sich breit. Gerade noch rechtzeitig sind sie dem Inferno entkommen. Doch eines der Tiere hatte es besonders schlimm erwischt: Sein Fell hatte bereits Feuer gefangen, und es erlitt sichtbare Verbrennungen. Bei welchem Osterfeuer sich der Vorfall ereignete, ist nicht ganz klar. Schließlich gibt es in Hamburg gleich mehrere an verschiedenen Tagen.

Tierliebe Helfer brachten die sichtbar gezeichneten Hasenkinder daraufhin sofort ins Hamburger Tierheim. Beide sollen unter massivem Schock gestanden haben, kämpften mit Atemproblemen durch den dichten Rauch.

In einer tierärztlichen Praxis begann schließlich ein Wettlauf gegen die Zeit: Wunden wurden versorgt, die kleinen Körper stabilisiert und gepflegt. Beide Hasen haben den Vorfall schließlich überlebt.