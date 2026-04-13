Armer Opa sucht Glück: Tierheim kämpft für Hund Nico
Bergheim - Was dieser kleine Hund schon durchmachen musste, geht ans Herz. Jetzt hofft Nico aus dem Tierheim Bergheim auf einen Neuanfang.
Im Tierheim ist man sich sicher: "Senior Nico scheint ausgesetzt worden zu sein, denn in all der Zeit hat sich niemand gemeldet, der ihn vermisst oder kennt."
Als der kleine Chihuahua gefunden wurde, war sein Zustand erschreckend, wie die Pfleger auf Instagram berichten: "Er war viel zu dünn, seine Zähne waren eine absolute Katastrophe, und er lief sehr unrund".
Inzwischen sei der kleine Vierbeiner allerdings ein echter Kämpfer. Nico habe mittlerweile nicht nur zugenommen, sondern auch schöne neue Zähne.
Ganz fit ist er aber noch nicht. "Leider steht ihm noch eine Knie-OP bevor, da er Schmerzen beim Laufen hat", schreiben die Tierpfleger weiter.
Trotzdem wollen sie nicht länger warten und stellen den kleinen Opa schon jetzt vor, in der Hoffnung, dass sich schnell jemand in ihn verliebt.
Neues Zuhause: Nico wünscht sich Menschen mit Herz
Das Tierheim wünscht sich für Nico nichts sehnlicher als ein liebevolles Zuhause: "Wir suchen für Nico verantwortungsvolle Menschen, die ihn zukünftig nach Strich und Faden verwöhnen."
Wichtig dabei sei für den kleinen Senior ein ruhiges Umfeld, denn groß herumtoben will er nicht mehr. "Der ist eher der gemütliche, kleine, liebe Hund", so die Tierpfleger.
Mit anderen Hunden hat er zudem keinerlei Probleme und könnte daher auch gut als Zweithund vermittelt werden.
Wie alt er genau ist, lässt sich nicht sagen. Das Tierheim schätzt ihn jedoch auf etwa 12 bis 14 Jahre.
Wer Interesse an Nico hat, kann sich direkt beim Tierheim Bergheim melden und per ausführlicher Mail sein mögliches neues Zuhause vorstellen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim