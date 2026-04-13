Armer Opa sucht Glück: Tierheim kämpft für Hund Nico

Bergheim - Was dieser kleine Hund schon durchmachen musste, geht ans Herz. Jetzt hofft Nico aus dem Tierheim Bergheim auf einen Neuanfang.

Senior Nico aus dem Tierheim Bergheim hofft jetzt auf ein liebevolles Zuhause bei ruhigen Menschen, die ihm viel Zeit und Zuwendung schenken. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Im Tierheim ist man sich sicher: "Senior Nico scheint ausgesetzt worden zu sein, denn in all der Zeit hat sich niemand gemeldet, der ihn vermisst oder kennt."

Als der kleine Chihuahua gefunden wurde, war sein Zustand erschreckend, wie die Pfleger auf Instagram berichten: "Er war viel zu dünn, seine Zähne waren eine absolute Katastrophe, und er lief sehr unrund".

Inzwischen sei der kleine Vierbeiner allerdings ein echter Kämpfer. Nico habe mittlerweile nicht nur zugenommen, sondern auch schöne neue Zähne.

Ganz fit ist er aber noch nicht. "Leider steht ihm noch eine Knie-OP bevor, da er Schmerzen beim Laufen hat", schreiben die Tierpfleger weiter.

Trotzdem wollen sie nicht länger warten und stellen den kleinen Opa schon jetzt vor, in der Hoffnung, dass sich schnell jemand in ihn verliebt.