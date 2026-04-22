Nur knapp dem Tod entkommen: Unbekannte setzen Meerschweinchen aus, wer kann helfen?

Norderstedt - Überraschender Fund in Schleswig-Holstein : In Norderstedt sind zwei Meerschweinchen offenbar einfach ausgesetzt und damit beinahe dem Tod überlassen worden.

In Norderstedt wurden offenbar zwei Meerschweinchen ausgesetzt. Die Polizei ermittelt. © Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Montagabend machte ein Ehepaar gegen 19.05 Uhr eine Entdeckung: Am Feldrand nahe der Straße Harckesheyde, unweit des Harckesstiegs, fiel ihm zufällig ein ungewöhnlicher Flechtkorb auf. Dieser lag versteckt unter Wurzeln, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Als die Spaziergänger näher an den Korb herantraten, entdeckten sie im Inneren zwei Meerschweinchen, die aufgrund der derzeitigen kühlen Nachtfröste offenbar bereits stark unterkühlt waren. Einige Zeit länger in der Kälte und die Tiere hätten womöglich nicht überlebt.

Das Ehepaar reagierte sofort: Die beiden nahmen die geschwächten Nager an sich, versorgten sie und wärmten sie auf. Anschließend brachten die Spaziergänger die Tiere in ein nahe gelegenes Tierheim.