Obwohl es seit vielen Jahren als "ausgestorben" gilt: Erstaunliches Tier tappt in Fotofalle

Im Sena-Oura-Nationalpark im Tschad wurde der erste Löwe nach zwanzigjähriger Abwesenheit gesichtet. © Wildlife Conservation Society

Ein Team von Naturschützern der Regierung des Tschad und der Wildlife Conservation Society (WCS) veröffentlichte ein Foto des gesunden Löwen-Weibchens. In dem Naturschutzgebiet wurden seit zwei Dekaden keine Großkatzen mehr gesichtet.

Zu sehen ist eine muskulöse Raubkatze, die das Team auf der Webseite des WCS wie folgt beschreibt: "Eine wunderschöne Löwin, in ihren besten Jahren und eindeutig bei bester Gesundheit."

Laut einer Bewertung des Entscheidungsgremiums für Stätten unter Denkmalschutz (englisch: The International Union for Conservation of Nature, IUCN) gelten Löwen im Gebiet des Sena Oura an der Grenze zwischen Kamerun und Tschad seit Jahren als technisch ausgestorben. Das heißt, es gibt nur noch weibliche Exemplare und das macht die Fortpflanzung bekanntlich schwierig.

Doch wie konnte es so weit kommen, dass diese Tiere ausstarben? Wie das "WCS" erklärt, erlebte die Region vor mehr als 20 Jahren eine Zeit rücksichtsloser, organisierter Wilderei.

Doch seitdem hat sich dort viel für den Naturschutz getan, auch die Regierungen von Kamerun und Tschad engagieren sich. Dies hat wiederum zu einem besseren Schutz der Nationalparks geführt und die Wildtierpopulationen beginnen, sich zu erholen.