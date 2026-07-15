Offenbar giftige Schlange in der Nähe einer Schule entdeckt: Warnung an die Bevölkerung
Halstenbek - Beunruhigende Entdeckung in Schleswig-Holstein: Am Mittwochmorgen wurde ganz in der Nähe einer Baumschule in Halstenbek (Kreis Pinneberg) eine Schlange gesichtet. Dabei ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein giftiges Tier handelt.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage von TAG24, dass ein Passant das Tier in der Straße Am Redder gegen 9.15 Uhr entdeckt hatte.
Dabei soll es sich offenbar um eine Kobra handeln. Diese Schlangenart gilt als giftig.
Gegen 11.50 Uhr wurde zudem eine offizielle Warnung über die Katastrophen-App NINA herausgegeben. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese giftig ist", heißt es in Bezug auf die gesichtete Schlange. Personen sollten das Gebiet meiden.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass auch die sich ganz in der Nähe befindliche Baumschule aus Sicherheitsgründen evakuiert wurde.
Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort, um das Tier zu finden und die dadurch mögliche Gefahr einzudämmen.
Derzeit rüstet auch die Feuerwehr auf. Zudem sollen Drohnen in Kürze zum Einsatz kommen, um das Gebiet aus der Luft abzusuchen. Ein Schlangenexperte aus Hamburg sei ebenfalls auf dem Weg nach Halstenbek. "Aktuell muss weiter von Vorsicht ausgegangen werden", so der Sprecher abschließend.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig