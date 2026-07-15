Offenbar giftige Schlange in der Nähe einer Schule entdeckt: Warnung an die Bevölkerung

Halstenbek - Beunruhigende Entdeckung in Schleswig-Holstein : Am Mittwochmorgen wurde ganz in der Nähe einer Baumschule in Halstenbek (Kreis Pinneberg) eine Schlange gesichtet. Dabei ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein giftiges Tier handelt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort und sucht nach der Schlange. © NEWS5 / Fabian Höfig

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage von TAG24, dass ein Passant das Tier in der Straße Am Redder gegen 9.15 Uhr entdeckt hatte.

Dabei soll es sich offenbar um eine Kobra handeln. Diese Schlangenart gilt als giftig.

Gegen 11.50 Uhr wurde zudem eine offizielle Warnung über die Katastrophen-App NINA herausgegeben. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese giftig ist", heißt es in Bezug auf die gesichtete Schlange. Personen sollten das Gebiet meiden.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass auch die sich ganz in der Nähe befindliche Baumschule aus Sicherheitsgründen evakuiert wurde.

Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort, um das Tier zu finden und die dadurch mögliche Gefahr einzudämmen.