Orientierungslos: Storch darf im Polizeiauto mitfahren

Meiningen - Kurioser und zugleich tierischer Einsatz für die Polizei am Samstagmorgen in Meiningen.

Die Polizisten halfen dem Storch. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Wie die Einsatzkräfte am Sonntag erklärten, war ein Storch offenbar etwas orientierungslos im Bodenweg umhergelaufen. Anwohner hatten den Zweibeiner bemerkt und die Polizei informiert.

Die mutigsten Beamten der Wache wurden daraufhin zum Einsatzort geschickt, um zu schauen, ob dem Tier zu helfen ist, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen leicht verschreckten, aber doch augenscheinlich unverletzten Storch fest.

Ein Polizist schnappte sich anschließend ganz vorsichtig den Vogel und packte ihn in den Streifenwagen. Die Beamten fuhren danach mit dem Storch im Fahrzeug zu einer großen Wiese.