Oscar und Rudine finden im Tierheim ihr Liebes-Glück, doch jetzt müssen sie ausziehen

Mehr als zwei Jahre ist es bereits her, dass Oscar im Tierheim abgegeben wurde. Seine Besitzer hätten schlichtweg kein Interesse mehr an dem plüschigen Rammler gehabt, erklären die Tierpfleger.

Was einst als ziemlich traurige Geschichte begann, hat jetzt ein Happy End.

Das Kaninchen-Duo hat sich im Tierheim nicht nur kennen-, sondern auch lieben gelernt. © Instagram/Tierheim Bergheim

Während bei den Kleintieren im Bergheimer Tierasyl eigentlich ein reges Kommen und Gehen herrscht, hat sich in dem Gehege von Oscar und Rudine lange nichts getan. Niemand wollte die beiden adoptieren, was nach Einschätzung der Mitarbeiter an ihrem schon recht stattlichen Alter liegt.

Oscar und Rudine sind 2016 und 2019 geboren und haben damit bereits einige Kaninchen-Jahre auf dem Buckel. Für die meisten Tierfreunde war das anscheinend ein K.o.-Kriterium - bis jetzt!

Denn nun können die "Oldies", wie ihre Pfleger die zwei liebevoll nennen, endlich "in eine standesgemäße Honeymoon-Suite umziehen".

So war es den Tierheim-Mitarbeitern wichtig, die Turteltauben nicht wieder auseinanderzureißen. Und tatsächlich haben sich nach langem Warten endlich Kaninchenfreunde gefunden, die bereit sind, dem niedlichen Duo ein neues, gemeinsames Zuhause zu geben.

Für die Pfleger ein bittersüßer Abschied immerhin galten die Schlappohren bereits als regelrechte "Legenden" im Tierasyl. "Wir wünschen Oscar und Rudine, dass sie bis zur Silberhochzeit glücklich bleiben. Mindestens."