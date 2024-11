Paar rettet krankes Rehkitz im Wald: Als es auf ihren Golden Retriever trifft, passiert etwas Rührendes

Missouri (USA) - Es ist immer eine schwierige Frage, ob man in den Lauf der Natur eingreifen soll oder nicht. Als ein Paar in den USA allerdings auf ein hilfloses, krankes Rehkitz im Wald stieß, überlegten sie nicht lange und retteten das winzige Tier. Seitdem lebt es bei ihnen - neben einem Hund und einer Katze.

Im Wald fand ein Paar aus Missouri ein krankes Rehkitz. Sie entschieden, sich dem Baby anzunehmen. © Screenshot/TikTok/brownhikingtrails

Das Paar, das mit seinen Tieren in einem ländlichen Teil vom US-Bundesstaat Missouri lebt, kam schon häufiger mit Rehen in Kontakt. Die Bindung zwischen Mensch und Tier war teilweise so eng, dass die Rehe Namen und Kuschel-Einheiten bekamen und aus der Hand fraßen.

Als eine der Ricken - Belle - am Tor der Anwohner ein Kitz zur Welt brachte, war die Freude bei den US-Amerikanern groß. Allerdings nur von kurzer Dauer.

Denn direkt nach der Geburt war das Rehkitz von Fliegen übersät. Doch das Paar wollte sich zunächst nicht in den natürlichen Lauf der Dinge einmischen und riskieren, dass die Mutter ihr Baby verstößt. Als sie das Rehkitz allerdings drei Tage später in einem fürchterlichen Zustand fanden, stand ihre Entscheidung sofort fest:

"Das Baby war in allen Körperöffnungen voller Maden und hatte eine Wunde am Knie, wir griffen schnell ein", schreibt das Paar auf TikTok, wo es unter dem Namen "Brownhikingtrails" aktiv ist.