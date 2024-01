Pferd wird Opfer vom Dauerregen und muss eingeschläfert werden

Pinneberg - Eine aufwendige Rettungsaktion mit traurigem Ende hat sich am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Halstenbek in Schleswig-Holstein abgespielt. Über drei Stunden lang haben 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr versucht, ein Pferd aus einer misslichen Lage zu befreien. Leider ohne Erfolg.