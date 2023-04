Pudel auf Drogen: Mann gibt seinem Hund psychoaktive Substanzen - Überdosis!

Pudel "Toodles" wurde mit einer Überdosis Drogen in eine Tierklinik gebracht. © Screenshot Facebook/Pennsylvania SPCA (2)

Die "Pennsylvania Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)" erhielt am vergangenen Montag einen unerwarteten Anruf, heißt es in dem Post. "Unseren Freunden im 'Blue Pearl Emergency Hospital' wurde ein Hund gebracht, von dem sie glaubten, dass er an einer Überdosis Drogen litt."

Der kleine Pudel namens "Toodles" sei von Unbekannten in die Einrichtung in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania gebracht worden, nachdem er "neben einer Person" gefunden wurde. Sowohl der Mann als auch der Welpe "waren bewusstlos und reagierten nicht".

Vor Ort kümmerte sich die Polizei um das Drogenopfer, während Anwohner Hilfe für das Hündchen organisierten.

Nach Angaben von Zeugen habe der Mann, dem der Hund gehörte, nicht nur selbst Drogen genommen, sondern früher behauptet, sie mit dem Pudel zu "teilen".