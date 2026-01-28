Puma-Alarm im Luxusviertel: Anwohner filmen Raubtier vor ihren Häusern

San Francisco (USA) - Mitten in der Nacht kam der Schock für die Reichen und Schönen: Ein ausgewachsener Berglöwe spazierte seelenruhig durch die Straßen von Pacific Heights in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Vorbei an Luxusvillen und parkenden Edelkarossen, während die meisten Anwohner noch schliefen oder fassungslos aus dem Fenster starrten.

Der Puma streifte mitten durch das Luxusviertel, bis Einsatzkräfte das Tier einfangen konnten. © Montage: Screenshot/Facebook/Animal Care & Control San Francisco, Screenshot/X/@EricaJSandberg

Gegen 3 Uhr morgens wurde Roxanne Blank Zeugin der ungewöhnlichen Szene, wie AP News berichtet.

Zunächst hielt sie das Tier für einen Hund, doch dann erkannte sie den langen Schwanz und das markante Gesicht. "Oh mein Gott, das ist ein Berglöwe", begriff sie schließlich.

Statt zu fliehen, zückte sie ihr Handy. Mehrere Minuten lang standen sich Frau und Raubkatze regungslos gegenüber und starrten sich direkt in die Augen.

Nachdem der Puma an mehreren Stellen im Viertel gesichtet worden war, starteten die Behörden am Dienstag einen Großeinsatz. Feuerwehr und Tierärzte suchten stundenlang nach dem Tier, bis es schließlich in einem Garten zwischen zwei Wohnhäusern entdeckt wurde.

Um jedes Risiko auszuschließen, wurde der Berglöwe mehrfach betäubt, seine Augen wurden abgedeckt und die Pfoten fixiert. Anschließend kam das Tier in eine Transportbox und wurde untersucht.