Puma-Alarm im Luxusviertel: Anwohner filmen Raubtier vor ihren Häusern
San Francisco (USA) - Mitten in der Nacht kam der Schock für die Reichen und Schönen: Ein ausgewachsener Berglöwe spazierte seelenruhig durch die Straßen von Pacific Heights in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Vorbei an Luxusvillen und parkenden Edelkarossen, während die meisten Anwohner noch schliefen oder fassungslos aus dem Fenster starrten.
Gegen 3 Uhr morgens wurde Roxanne Blank Zeugin der ungewöhnlichen Szene, wie AP News berichtet.
Zunächst hielt sie das Tier für einen Hund, doch dann erkannte sie den langen Schwanz und das markante Gesicht. "Oh mein Gott, das ist ein Berglöwe", begriff sie schließlich.
Statt zu fliehen, zückte sie ihr Handy. Mehrere Minuten lang standen sich Frau und Raubkatze regungslos gegenüber und starrten sich direkt in die Augen.
Nachdem der Puma an mehreren Stellen im Viertel gesichtet worden war, starteten die Behörden am Dienstag einen Großeinsatz. Feuerwehr und Tierärzte suchten stundenlang nach dem Tier, bis es schließlich in einem Garten zwischen zwei Wohnhäusern entdeckt wurde.
Um jedes Risiko auszuschließen, wurde der Berglöwe mehrfach betäubt, seine Augen wurden abgedeckt und die Pfoten fixiert. Anschließend kam das Tier in eine Transportbox und wurde untersucht.
Der Puma war vermutlich von der Küste in die Stadt gelangt
Bei dem Eindringling handelt es sich um einen etwa zwei Jahre alten, rund 35 Kilogramm schweren Kater, der bereits mit einem Sender ausgestattet war. Zuletzt war er rund 80 Kilometer südlich von San Francisco registriert worden.
Experten gehen davon aus, dass der junge Löwe entlang der Pazifikküste in die Stadt gelangte und nun wieder in die Wildnis zurückgebracht wird.
Die Behörden betonten, dass zu keiner Zeit eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe. Dennoch blieb der Vorfall das große Gesprächsthema im Viertel.
Ein Anwohner brachte es auf den Punkt: "In Los Angeles sind Berglöwen lokale Berühmtheiten. Hier habe ich Kojoten direkt vor dem Haus, im Park, auf dem Bürgersteig gesehen, aber von Berglöwen hatte ich noch nie etwas gehört."
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Animal Care & Control San Francisco, Screenshot/X/@EricaJSandberg