Waldkauz liegt verletzt auf der Straße: Polizei reagiert sofort

Bei einer nächtlichen Fahrt mit dem Streifenwagen entdecken Polizisten in der Oberpfalz einen verletzten Waldkauz auf der Fahrbahn.

Von Frederick Mersi

Konnersreuth - Polizisten haben bei einer nächtlichen Streifenfahrt in der Oberpfalz einen verletzten Waldkauz von der Straße gerettet.

Der Waldkauz soll aufgepäppelt und dann wieder freigelassen werden.  © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, -/Polizeiinspektion Waldsassen/dpa

Das Tier sei vermutlich von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Beamten fanden den offensichtlich flugunfähigen Waldkauz am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr bei Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth.

Zunächst habe sich ein Tierarzt um den Waldkauz gekümmert.

Inzwischen sei das Tier in einer Zoohandlung und werde dort aufgepäppelt, sagte ein Polizeisprecher. "Das Ziel ist, dass er wieder freigelassen werden kann."

