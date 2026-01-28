Waldkauz liegt verletzt auf der Straße: Polizei reagiert sofort

Konnersreuth - Polizisten haben bei einer nächtlichen Streifenfahrt in der Oberpfalz einen verletzten Waldkauz von der Straße gerettet.

Der Waldkauz soll aufgepäppelt und dann wieder freigelassen werden. © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, -/Polizeiinspektion Waldsassen/dpa

Das Tier sei vermutlich von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Beamten fanden den offensichtlich flugunfähigen Waldkauz am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr bei Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth.

Zunächst habe sich ein Tierarzt um den Waldkauz gekümmert.