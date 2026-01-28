Waldkauz liegt verletzt auf der Straße: Polizei reagiert sofort
Von Frederick Mersi
Konnersreuth - Polizisten haben bei einer nächtlichen Streifenfahrt in der Oberpfalz einen verletzten Waldkauz von der Straße gerettet.
Das Tier sei vermutlich von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit.
Die Beamten fanden den offensichtlich flugunfähigen Waldkauz am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr bei Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth.
Zunächst habe sich ein Tierarzt um den Waldkauz gekümmert.
Inzwischen sei das Tier in einer Zoohandlung und werde dort aufgepäppelt, sagte ein Polizeisprecher. "Das Ziel ist, dass er wieder freigelassen werden kann."
Titelfoto: Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, -/Polizeiinspektion Waldsassen/dpa