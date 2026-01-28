Doppelter Notfall: Rettungsdienst kümmert sich um Baby und Eule gleichzeitig

Leipzig - Der Leipziger Rettungsdienst wurde kürzlich in einen tierischen Einsatz verwickelt.

Eine Waldohreule hatte sich in einem Rettungswagen verfangen. © Facebook/Feuerwehr Leipzig

Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite berichtete, war der städtische Baby-Notarztwagen "Felix" gerade mit einem neugeborenen Patienten auf dem Weg ins Klinikum St. Georg, als sich plötzlich eine Komplikation der besonderen Art ereignete.

Auf Höhe der Ortslage Hohenossig (Nordsachsen) stellte der Fahrer fest, dass sich eine Waldohreule im Kühlergrill des Fahrzeugs verfangen hatte.

Jetzt war schnelles, aber behutsames Handeln gefragt: Mithilfe eines Anwohners konnte die Eule befreit und in einen Karton gerettet werden.

Nachdem das Baby an Bord im Klinikum abgeliefert worden war, ging es für den tierischen Patienten mit auf die Feuerwehr-Wache. Dort konnte er sich erstmal erholen, bis es für ihn weiter zum Veterinäramt ging.