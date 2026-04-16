Quiekende Kartons: 20 Meerschweinchen an Bushaltestelle ausgesetzt

Söchtenau - Im Kreis Rosenheim wurden 20 Meerschweinchen ohne Futter und Wasser an einer Bushaltestelle ausgesetzt.

20 Meerschweinchen wurden in Söchtenau ausgesetzt. Jetzt ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa,

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen größere herrenlose Kisten an der Bushaltestelle im Söchtenauer Ortsteil Reischach.

In den Schachteln saßen 20 Meerschweinchen, die ohne Futter oder Wasser zurückgelassen wurden. Die Kartons waren lediglich mit Stroh ausgelegt.

Den Ermittlern zufolge müssen die Tiere kurz vor 8.30 Uhr ausgesetzt worden sein.

Alle Meerschweinchen konnten glücklicherweise unbeschadet in ein Tierheim gebracht werden.

Die Rosenheimer Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Um den Fall zu klären, werden Zeugen gesucht.