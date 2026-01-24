Rätselhafter Fall an Touristen-Hotspots: Delfine tot angespült
Spanien - Auf zwei Balearischen Inseln wurden Delfine angespült. Nun wird untersucht, woran die Tiere gestorben sind.
Wie die Mallorca Zeitung berichtet, wurden die Streifendelfine am 18. und 19. Januar sowohl am Strand von Es Trenc auf Mallorca als auch in der Cala Galdana auf Menorca gefunden.
Beide Tiere wiesen äußerlich keine Verletzungen auf.
Die Stiftung Palma Aquarium steht bislang vor einem Rätsel.
Der Tod der Delfine wird derzeit untersucht
Nach Angaben der Organisation gibt es derzeit keine eindeutigen Hinweise darauf, warum die Delfine verendet sind.
Die Bergung eines der Tiere gestaltete sich zudem schwierig. "Der Delfin befand sich an einem mit dem Transporter nicht zugänglichen Strandabschnitt, sodass uns ein Boot des Club Nàutic Sa Ràpita bei der Bergung unterstützt hat", sagt Carmen de Andrés, technische Assistentin bei der Stiftung Palma Aquarium, gegenüber der MZ.
Weitere Untersuchungen sollen nun die Todesursache klären.
