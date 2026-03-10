Schildkröten-Flucht endet mit "unerwartetem Workout" für die Polizei

Hinesville (Georgia/ USA) - Was als gemütlicher Sonntag begann, endete für einige Polizisten im US-Bundesstaat Georgia mit einem unerwarteten Fitnessprogramm. Der Grund: Eine äußerst abenteuerlustige Schildkröte, die kurzerhand beschloss, aus ihrem Gehege auszubrechen und die Nachbarschaft zu erkunden.

Die abenteuerlustige Schildkröte wurde nach ihrem Ausbruch von der Polizei wieder sicher eingefangen. © Screenshot/Facebook/Hinesville Police Department

Bei strahlendem Wetter nutzte das tierische Schwergewicht offenbar seine Chance zur Flucht.

Die stattliche Schildkröte – von den Beamten scherzhaft als "Dinosaurier" bezeichnet – schaffte es erstaunlich weit, bevor aufmerksame Anwohner den ungewöhnlichen Spaziergänger entdeckten und den Notruf wählten.

Als die Polizei eintraf, bot sich ein kurioses Bild: Mitten auf dem Gehweg bewegte sich eine riesige Schildkröte stoisch vorwärts – offenbar fest entschlossen, ihr Abenteuer fortzusetzen. Doch so langsam das Tier auch wirkte, der Einsatz erwies sich als echte Herausforderung.

Mit vereinten Kräften mussten die Beamten schließlich anpacken, um das "sehr große, sehr entschlossene und unglaublich schwere" Reptil wieder einzusammeln. Später bedankten sie sich scherzhaft für das "unerwartete Workout".