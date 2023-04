26.04.2023 06:59 920 Reh bricht in Haus ein - um auch mal bequem zu schlafen

Ein Reh brach in das Haus einer fünfköpfigen Familie in Monitor Township Bay County in Michigan (USA) ein, und wurde im Schlafzimmer von Polizisten gestellt.

Von Chris Pechmann

Bay County - Normalerweise machen Polizisten nur Jagd auf menschliche Kriminelle, in Monitor Township Bay County (Bundesstaat Michigan, USA) bekamen es die Beamten jedoch mit einem tierischen und anscheinend auch etwas müden Einbrecher zu tun. Ein dreistes Reh brach am Montag in ein Wohnhaus ein und machte es sich auch gleich im Schlafzimmer bequem. Solche tierischen Schlafgäste hat man nicht alle Tage zu Besuch. (Symbolbild) © Collage: Facebook/Bay County Michigan Sheriff's Office Wie die Beamten auf Facebook mitteilten, rief eine örtliche fünfköpfige Familie aufgrund von ominösen Geräuschen gegen 16 Uhr (Ortszeit) den Notruf. Es war jedoch kein Dieb, der durch das Fenster in die vier Wände einstieg, um sich am Hab und Gut der Eigentümer zu bereichern, sondern ein randalierender Vierbeiner! Der Ordnungshüter Austin Jobes kam zuerst am Schauplatz des Verbrechens an und blickte sicherlich mehr als verwundert auf den ungewöhnlichen Übernachtungsgast. Tiere Obwohl es als "ausgestorben" gilt: Erstaunliches Tier tappt in Fotofalle Nach dem Eintreffen der polizeilichen Verstärkung konnte das Wild jedoch mit gebündelter Überzeugungskraft dazu gebracht werden, sich doch noch einen anderen Schlafplatz zu suchen und nicht über Nacht zu bleiben. "Glücklicherweise wurden weder das Reh noch die Ermittler verletzt und die Familie entschied sich, keine Anzeige zu erstatten", schrieben die Behörden augenzwinkernd und zogen insgesamt ein positives Fazit aus dem außergewöhnlichen Vorfall. Bambi war jedoch bestimmt nicht allzu glücklich darüber, dass es doch wieder draußen schlafen musste.

