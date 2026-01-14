Rentner entdeckt sechs tote Schafe auf Waldweg

Hermsdorf - In der Nähe von Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) hat ein 70-Jähriger am Dienstagvormittag eine unerfreuliche Entdeckung gemacht.

Nach dem Fund mehrerer Tierkadaver laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto) © 123RF/andrei310

Wie die Polizei berichtet, fand der Rentner mehrere Tierkadaver an einem Waldweg.

Bei den Tieren handelt es sich den Angaben nach um insgesamt sechs tote Schafe. An den Vierbeinern seien keine Ohrmarken angebracht gewesen, heißt es.