Rentner entdeckt sechs tote Schafe auf Waldweg
Hermsdorf - In der Nähe von Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) hat ein 70-Jähriger am Dienstagvormittag eine unerfreuliche Entdeckung gemacht.
Wie die Polizei berichtet, fand der Rentner mehrere Tierkadaver an einem Waldweg.
Bei den Tieren handelt es sich den Angaben nach um insgesamt sechs tote Schafe. An den Vierbeinern seien keine Ohrmarken angebracht gewesen, heißt es.
Das zuständige Veterinäramt wurde über den Fund informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Waldweg werde auch überprüft.
Titelfoto: 123RF/andrei310