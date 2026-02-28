Kranke Gnadenhof-Leiterin macht nach 40 Jahren endlich Urlaub: "Muss weitermachen für meine Tiere"

Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) - Seit mehr als zehn Jahren leitet Cornelia Buchholz das Pfötchenparadies in Nümbrecht (unweit von Köln). Doch die 24/7-Betreuung von traumatisierten, chronisch kranken und verhaltensauffälligen Hunden hat ihre Spuren hinterlassen. Die Gnadenhof-Leiterin hat vor etwa zwei Jahren die Diagnose Darmkrebs bekommen. Ralf Seeger (63) und sein Team sind sich einig: Conny braucht Urlaub!

Conny Buchholz kämpft seit zehn Jahren für ihre 35-köpfige Hundefamilie in Nümbrecht. © Screenshot/RTL+

40 Jahre hat sich die leidenschaftliche Hunde-Retterin keine Auszeit mehr gegönnt. Nicht mal, als es ihr mit der Krebsdiagnose körperlich und mental schlecht ging. "So im Inneren hat man schon Angst. Aber ich muss weitermachen für meine Tiere", erzählt Conny in der VOX-Sendung "Harte Hunde".

Damit die Tierliebhaberin wieder mit neuer Kraft für den Gnadenhof da sein kann, schickt Ralf Seeger sie für drei Tage zum Spitzingsee in die bayrischen Alpen. "Wenn ich einem Menschen das gönne, dann dieser Frau", so der Tierschutzaktivist.

Die beiden kennen sich schon einige Zeit, denn vor fünf Jahren hatten Ralf und die "Harten Hunde" der Tierheimleiterin schon einmal unter die Arme gegriffen. Damals renovierten sie das Haus und bauten neue Ausläufe.

Dass der Gründer von "Helden für Tiere" erneut seine Hilfe anbietet, ist für Conny ein großes Geschenk. Obwohl die Nordrhein-Westfälin weiß, dass das Tierheim während ihrer Abwesenheit in guten Händen ist, sind ihre Gedanken oft bei ihrer 35-köpfigen Rasselbande.

Und das nicht ohne Grund, denn einige Vierbeiner sind schwer krank.