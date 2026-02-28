Kranke Gnadenhof-Leiterin macht nach 40 Jahren endlich Urlaub: "Muss weitermachen für meine Tiere"
Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) - Seit mehr als zehn Jahren leitet Cornelia Buchholz das Pfötchenparadies in Nümbrecht (unweit von Köln). Doch die 24/7-Betreuung von traumatisierten, chronisch kranken und verhaltensauffälligen Hunden hat ihre Spuren hinterlassen. Die Gnadenhof-Leiterin hat vor etwa zwei Jahren die Diagnose Darmkrebs bekommen. Ralf Seeger (63) und sein Team sind sich einig: Conny braucht Urlaub!
40 Jahre hat sich die leidenschaftliche Hunde-Retterin keine Auszeit mehr gegönnt. Nicht mal, als es ihr mit der Krebsdiagnose körperlich und mental schlecht ging. "So im Inneren hat man schon Angst. Aber ich muss weitermachen für meine Tiere", erzählt Conny in der VOX-Sendung "Harte Hunde".
Damit die Tierliebhaberin wieder mit neuer Kraft für den Gnadenhof da sein kann, schickt Ralf Seeger sie für drei Tage zum Spitzingsee in die bayrischen Alpen. "Wenn ich einem Menschen das gönne, dann dieser Frau", so der Tierschutzaktivist.
Die beiden kennen sich schon einige Zeit, denn vor fünf Jahren hatten Ralf und die "Harten Hunde" der Tierheimleiterin schon einmal unter die Arme gegriffen. Damals renovierten sie das Haus und bauten neue Ausläufe.
Dass der Gründer von "Helden für Tiere" erneut seine Hilfe anbietet, ist für Conny ein großes Geschenk. Obwohl die Nordrhein-Westfälin weiß, dass das Tierheim während ihrer Abwesenheit in guten Händen ist, sind ihre Gedanken oft bei ihrer 35-köpfigen Rasselbande.
Und das nicht ohne Grund, denn einige Vierbeiner sind schwer krank.
Einigen Hunden geht es gesundheitlich sehr schlecht
Ralf und seine Männer müssen nicht nur auf die richtige Reihenfolge und Hierarchie bei der Futterverteilung achten, sondern die passenden Medikamente an die richtigen Hunde verteilen - andernfalls droht Ärger im Rudel.
Zudem muss am ersten Abend bereits die Tierärztin kommen, denn Herdenschutzhund Gustav hat Schmerzen und bei Sorgenkind Minnie hat sich der Husten verschlimmert.
Die 14 Jahre alte Hundedame hat immer wieder Probleme mit ihrer Lunge und muss mindestens zweimal täglich Inhalieren. "Wenn jetzt hier was passieren würde, das wäre eine Katastrophe", sorgt sich Helferin Lisa Langenberg.
Doch glücklicherweise sind bei Connys Rückkehr alle Fellnasen wohlauf. Und dann kommt Ralf Seeger noch mit einer dicken Überraschung um die Ecke: Ein anonymer Spender hat dem Tierheim zahlreiche Hundebetten zur Verfügung gestellt.
Eine neue Folge "Harte Hunde - die Urlaubsvertretung" seht Ihr am Samstagabend, um 19.10 Uhr, bei VOX oder auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+