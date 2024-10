Rettet den Gartenschläfer: Schlafmaus mit "Zorro-Maske" braucht Deine Hilfe

Wunsiedel - Der Gartenschläfer kommt in Deutschland immer seltener vor. Forscher haben herausgefunden, was ihm das Leben erleichtert.

Der Gartenschläfer fällt durch seine markante, schwarze Augenumrandung auf, die an eine "Zorro-Maske" erinnert. © Jiri Bodahl/BUND/dpa

Im Frankenwald und im Fichtelgebirge im Nordosten Bayerns haben Naturschützer und Mitarbeitende der Forstverwaltung etwa 200 Nistkästen für Gartenschläfer (Glis glis) aufgehängt, wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg-Kulmbach mitteilte.

Typisch für die kleine nachtaktive Schlafmaus, die überwiegend in Wäldern lebt, sind ihr buschiger Schwanz, das braun-grau-schwarze Fell und die schwarze Umrandung der Augen, die manche als "Zorro-Maske" bezeichnen. Nach Angaben des AELF sind Frankenwald und Fichtelgebirge die einzigen Regionen Bayerns, in denen die Tiere noch in größerer Zahl leben.

"Früher kam der Gartenschläfer im gesamten ostbayerischen Raum vor", sagte Uwe Friedel vom Referat für Arten- und Biotopschutz beim Bund Naturschutz in Bayern. Vor einigen Jahrzehnten habe es Populationen zwischen der Region Hof an der Grenze zu Sachsen und Thüringen bis nach Freyung am Dreiländereck Bayern-Tschechien-Österreich gegeben.

Deutschlandweit gebe es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die größten Bestände, sagte Friedel. In der Umgebung von Städten wie Köln, Bonn, Mainz oder Wiesbaden könne man den Gartenschläfer tatsächlich bisweilen in Gärten finden.

Beziffern ließen sich die Gartenschläfer-Populationen allerdings nicht: "Die Art lebt heimlich und zurückgezogen." Wer ein Tier entdeckt, sollte es auf www.gartenschlaefer.de melden.