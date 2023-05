Rettungsaktion nach tragischem Todesfall: Drei Storchen-Eier in Sicherheit gebracht!

Einer der brütenden Störche war tot in der Nähe des Horsts aufgefunden worden. © Matthias Strauß

Insgesamt zehn Feuerwehrleute rückten in den Nachmittagsstunden mit einer Drehleiter an, um an den elf Meter hohen Horst zu gelangen. Behutsam konnten die Eier entnommen und schließlich an den Storch-Experten Dr. Michael Kaatz von der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg übergeben werden.

Er brachte die gebrechliche Brut in einem Inkubator unter. Gut gepolstert und beheizt wurden sie dann nach Loburg transportiert, wo sie hoffentlich auch schlüpfen werden.

Das zweite Elterntier ist nun erstmal allein. "Es sind noch viele Störche unterwegs", sagte Dr. Kaatz zu TAG24. Der Experte hofft, dass der Vogel noch Anschluss finden kann.

Und wer weiß, vielleicht klappt es dann schon bald mit dem nächsten Storchen-Nachwuchs - und dann hoffentlich ohne irgendwelche Vorkommnisse.