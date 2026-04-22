Rind auf Weide getötet: Tier mit mehreren Einstichen gefunden
Bellstedt - Auf einer Koppel zwischen Bellstedt und Rockstedt im Kyffhäuserkreis wurde offenbar ein Rind getötet.
Das Tier war leblos am Dienstagvormittag gefunden worden. Wie die Polizei erklärte, wurde an dem Kadaver mehrere Einstiche festgestellt. Wegen der festgestellten Verletzungen gehen die Beamten auch von einer Fremdeinwirkung aus. Die Kuh hinterlässt den Angaben nach ein drei Monate altes Kalb.
Das tote Rind soll am heutigen Mittwoch obduziert werden. Derweil laufen die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.
Neben der Polizei war auch die Kripo Nordhausen am Tatort gewesen. Darüber hinaus wurde auch das zuständige Veterinäramt des Kyffhäuserkreises über die Tierleiche informiert.
Um den Fall aufzuklären werden Zeugen gesucht. Hinweise wie die Kuh gestorben ist, nehmen die Ermittler unter der 0361/574365100 sowie der 03631/960 entgegen.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa