Rinder-Diebe im Visier: Große Kontrollaktion an der A10

Ludwigsfelde - Nachdem mehr als 240 Rinder aus Ställen und von Weiden verschwunden sind, hat die Polizei mit einer neuen Kontrollaktion die Suche verstärkt.

Seit März seien insgesamt 244 Rinder von Weiden und aus Ställen gestohlen worden. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Am Parkplatz Siethener Elsbruch an der A10 im Landkreis Teltow-Fläming nahmen die Beamten gemeinsam mit dem Veterinäramt vor allem Tiertransporter unter die Lupe, berichtete die Polizei.

Die Beamten kontrollierten 18 Lastwagen. Dabei stellten sie einen Verstoß gegen Transportvorgaben bei Tieren und neun Ordnungswidrigkeiten fest.

"Wir haben [...] noch keinen Treffer", sagte Innenminister Jan Redmann (46, CDU) im Innenausschuss des Landtags. "Möglicherweise wird, wie man im Ganovendeutsch sagt, das Pflaster auch gerade zu heiß für Viehdiebstähle im Land Brandenburg." Die Polizei arbeite mit den benachbarten Bundesländern, mit der Bundespolizei und mit Polen zusammen.

Seit März wurden dem Minister zufolge 244 Rinder von Weiden und aus Ställen gestohlen. Der Gesamtschaden lag demnach bei 335.000 Euro.

Bisher waren vier Fälle bekannt, drei im Süden, einer im Westen des Landes. Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hält es für wahrscheinlich, dass die Tiere illegal im Ausland geschlachtet werden. Die Ermittlungsgruppe "Weide" wurde eingerichtet.