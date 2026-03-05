Rocky kam zurück ins Tierheim: Wer schenkt ihm für immer ein Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Rocky? Der Hund ist seit ein paar Monaten im Tierheim in Hamburg . Doch er hofft auf ein liebevolles Zuhause.

Rocky spielt gerne und sucht seine neue Familie. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der fünf Jahre alte Mischling am 9. September 2025 ins Tierheim gekommen ist.

Sein kurzes Fell ist schwarz glänzend mit braunen Abzeichen. Rocky misst eine Schulterhöhe von 40 Zentimetern und wiegt um die 17 Kilogramm.

Bereits zum zweiten Mal ist der Mischling ins Tierheim gekommen, da er beim Geschirranlegen nach der Hand geschnappt hat.

Laut seinen Pflegern lässt sich an diesem Verhalten jedoch gut arbeiten: Für seine künftige Familie empfehlen sie, in diesen Situationen erst mal mit einem Maulkorb zu üben.

Ansonsten wird die Fellnase als feines Kerlchen beschrieben. Rocky liebt es, mit seinen Hundefreunden zu spielen, und lässt sich von seinen Pflegern gerne sein Bäuchlein kraulen.

Wer Rocky klare Grenzen setzt und ihm Führung gibt, erhält einen Begleiter, der gerne überall dabei ist und gute Laune versprüht.