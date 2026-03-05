Rocky kam zurück ins Tierheim: Wer schenkt ihm für immer ein Zuhause?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Rocky? Der Hund ist seit ein paar Monaten im Tierheim in Hamburg. Doch er hofft auf ein liebevolles Zuhause.
Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der fünf Jahre alte Mischling am 9. September 2025 ins Tierheim gekommen ist.
Sein kurzes Fell ist schwarz glänzend mit braunen Abzeichen. Rocky misst eine Schulterhöhe von 40 Zentimetern und wiegt um die 17 Kilogramm.
Bereits zum zweiten Mal ist der Mischling ins Tierheim gekommen, da er beim Geschirranlegen nach der Hand geschnappt hat.
Laut seinen Pflegern lässt sich an diesem Verhalten jedoch gut arbeiten: Für seine künftige Familie empfehlen sie, in diesen Situationen erst mal mit einem Maulkorb zu üben.
Ansonsten wird die Fellnase als feines Kerlchen beschrieben. Rocky liebt es, mit seinen Hundefreunden zu spielen, und lässt sich von seinen Pflegern gerne sein Bäuchlein kraulen.
Wer Rocky klare Grenzen setzt und ihm Führung gibt, erhält einen Begleiter, der gerne überall dabei ist und gute Laune versprüht.
Auf Tierarztbesuche hat Rocky gar keine Lust
Eines lässt sich der Vierbeiner allerdings nicht gerne gefallen - und das sind Besuche beim Tierarzt. Alles, was irgendwie mit tierärztlichen Untersuchungen zu tun hat, passt Rocky überhaupt nicht.
Ein kleiner Check-up kann durch den Rüden zu einem großen Streit werden, bei dem sich die Fellnase zu wehren weiß. Doch auch an diesem Verhalten kann man laut den Pflegern noch arbeiten.
Der Vierbeiner ist gegenüber Menschen freundlich und verträgt sich mit Artgenossen. Zu kleinen Kindern wird das Tier allerdings nicht vermittelt.
Die neuen Besitzer gewinnen mit Rocky einen lustigen Kameraden, der gerne spazieren geht und mit seiner Familie die Welt entdecken möchte.
Ihr wollt Rocky ein liebevolles Zuhause schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.