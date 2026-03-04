Verkehrsrowdy auf vier Pfoten: Störrischer Biber leistet Widerstand gegen das Gesetz

Redmond (Washington/USA) - Die Polizei von Redmond zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein "entschlossener Biber" versuchte nahe einer Kreuzung die Straße zu überqueren - und das "ohne Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit", so Behörden.

Nur mit viel Geduld gelang es den Polizisten, den Biber von der Straße zu bekommen. © Montage: Screenshot/Facebook/Redmond WA Police

Zeugen meldeten ein verdächtiges Subjekt mit dichtem Fell und eindeutigem Ziel vor Augen: die Überquerung der Straße - ohne auf Verkehrssicherheit zu achten.

Trotz klarer Anweisungen der Beamten zeigte sich der pelzige Verkehrssünder wenig kooperativ. Der Biber setzte seinen Weg unbeirrt fort, missachtete Zebrastreifen, Ampeln und grundlegende Straßenverkehrsregeln.

Die Situation erforderte Geduld, Fingerspitzengefühl und offenbar auch diplomatisches Geschick.

Besonders brisant: Während der "Verhandlungen" kam es zu einem kurzen Akt des Widerstands. Der Biber setzte seinen kräftigen Schwanz ein und verpasste einem Beamten einen Klaps auf die Hand. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand.