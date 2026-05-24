Rothaarig, kleine Statur, mit dickem Mantel bekleidet: Polizei jagt Würstchen-Dieb

Kanada - Das ist frech! Ein Fuchs hat den Grillabend einiger Kanadier zunichtegemacht.

Erwischt! Weit kam der Fuchs mit seiner Beute nicht. Hergeben wollte er sie aber auch nicht mehr. © Screenshot/Instagram/rcmpalbertagrc

Der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) aus der Provinz Alberta wurde am 11. Mai ein Diebstahl angezeigt.

Für besagten Grillabend fehlten nämlich plötzlich die Würstchen.

Die Beamten begaben sich vor Ort auf die Suche nach einem Verdächtigen, der als "rothaarig, von kleiner Statur und mit einem dicken Mantel bekleidet" beschrieben wurde.

Weit war der Übeltäter nicht gekommen. Nach kurzer Fahndung wurde Reineke ganz in der Nähe des "Tatorts" entdeckt – er war gerade dabei, seine Beute verschwinden zu lassen.