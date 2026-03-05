Tierquälerei-Vorwurf gegen Pferdeshow: Neue Videos zu "CAVALLUNA" veröffentlicht

Stuttgart - Kurz vor dem Start der Pferdeshow "CAVALLUNA – Tor zur Anderswelt" in Stuttgart am kommenden Samstag steht die Produktion erneut in der Kritik. Gegenüber TAG24 nahmen die Verantwortlichen Stellung zu den Vorwürfen.

Bei der Show "Cavalluna" sollen tierschutzwidrig Praxen eingesetzt werden. © Bildmontage: PETA Deutschland e.V.

Die Tierrechtsorganisation PETA veröffentlichte am 4. März 2026 neues Videomaterial, das Verstöße gegen das Tierwohl belegen soll. Die Organisation fordert ein generelles Verbot von Pferden in Unterhaltungsshows.

Laut PETA zeigen aktuelle Aufnahmen aus dem Programm die Anwendung der sogenannten "Rollkur". Dabei werden die Köpfe der Pferde durch Zügelgewalt extrem eng an die Brust gezogen. Diese Praxis gilt laut offiziellen Leitlinien für den Pferdesport als tierschutzwidrig, da sie die Sicht und die Atmung der Tiere massiv einschränkt.

Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin bei PETA, spricht von einem "strukturellen Problem der Showproduktion". Die Organisation kritisiert zudem den Einsatz von Spezialeffekten wie Feuer und grellem Licht, die für die Pferde als Fluchttiere erheblichen Stress bedeuten würden.

Iris Heider von CAVALLUNA äußerte gegenüber TAG24: "CAVALLUNA lehnt jedwede tierschutzwidrige Praktik ab, wozu die Rollkur unweigerlich zählt. Kurze Videoausschnitte oder Fotos können nie das komplette Bild einer Situation widerspiegeln, da der Kontext fehlt." Auch beim Einsatz von Effekten stünde die Sicherheit und Stressvermeidung der Tiere im Vordergrund.

"Wir bekommen regelmäßig Feedback von Kunden, die positiv überrascht die ruhige Atmosphäre backstage loben. Das Training besonderer Nummern wie Feuer wird über Jahre sorgfältig aufgebaut und die Tiere sehr langsam daran gewöhnt", so Heider.

Bereits im Mai 2025 hatte PETA Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der "Apassionata World GmbH" bei der Staatsanwaltschaft Berlin erstattet. Dieses Verfahren ist nach Angaben der Organisation weiterhin anhängig.