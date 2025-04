Schock kurz vor wichtiger Prüfung: Adler klaut Studentem plötzlich Zugangspapiere

Kasaragod (Indien) - Dies hätte wohl die verrückteste Ausrede werden können, um nicht an einem Test teilnehmen zu müssen - wenn es nicht tatsächlich passiert wäre! In Indien hat ein Raubvogel kurz vor einer wichtigen Prüfung die Zugangspapiere eines Studenten stibitzt. Der Ausgang der kuriosen Situation hatte dann aber niemand erwartet ...

Ein Adler hat in Indien einem Studenten ein wichtiges Dokument geklaut. © Screenshot/X/@belikesagala

Wie News18 berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmorgen an der Government UP School Kasaragod, wo sich die Studenten für eine Prüfung der "Kerala Public Service Commission" eingefunden hatten.

Unter ihnen war demnach ein junger Mann, der in der Warteschlange noch schnell Korrekturen in seinen Unterlagen vornehmen wollte, als plötzlich ein Adler auf ihn zugeschossen kam und sich die Zulassung zur Prüfung schnappte.

Anschließend flog das Tier auf einen Fenstersims im obersten Stockwerk der Schule, wobei er das Papier in seinen Krallen hielt. Ein Video des Vorfalls machte in den sozialen Medien die Runde und sorgte für mächtig Gelächter.

Dem betroffenen Studenten war in jenem Moment sicher nicht zu lachen zumute, schließlich stand die Prüfung kurz bevor und ohne den gestohlenen Zettel hatte er keine Chance teilzunehmen.