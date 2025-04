Schockierende Aktion in Australien: Darum lässt Regierung Hunderte Koalas töten

Ebenso sollen zahlreiche Mütter ihren Jungtieren entrissen worden sein, wodurch diese nun eigenständig überleben müssen. Kein Wunder, dass sich die australische Regierung jetzt von zahlreichen Tierschutzorganisationen ordentlich was anhören muss.

"Der Einsatz von Schüssen aus der Luft sollte nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden. Die Tötung von Koalas aus der Luft ist eine australische Premiere und stellt einen ethisch bedenklichen Präzedenzfall dar", meldete sich die Organisation "Friends of the Earth Melbourne" mit einem Statement zu Wort.

Trotz der massiven Gegenwehr steht die Regierung zu ihrer Anordnung und behauptet, auf Anraten von Veterinärexperten gehandelt zu haben.