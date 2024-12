Schreckens-Nacht für Hunde rückt immer näher: So wird Silvester für Vierbeiner erträglich

An Silvester gehört für viele Deutsche das Verschießen von Raketen und Böllern noch immer dazu. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Am 31. Dezember 2023 und 1. Januar 2024 seien insgesamt 457 entlaufene Hunde gemeldet worden, teilte das Haustierregister Tasso in Sulzbach mit. Das seien fast dreimal so viele wie an einem durchschnittlichen Tag.

Doch wohin an Silvester, damit sich der Hund nicht ängstigt? Eine Möglichkeit ist der Besuch des Frankfurter Flughafens. Dort herrscht ein Feuerwerks- und Böller-Verbot, wie die Flughafengesellschaft Fraport mitteilt. Gemütlicher ist es, sich dort in einem Hotel einzubuchen.

So wird im Sheraton Frankfurt Airport-Hotel schon seit einigen Jahren unter anderem ein "Silvester-Hunde-Package" mit Übernachtung und Dinner angeboten. Die Nachfrage sei sehr hoch, das Hotel fast ausgebucht, teilte eine Sprecherin mit.

Alle Zimmer im Hotel seien schallisoliert. Wer frühzeitig plant, hat zudem die Möglichkeit, Silvester in einer Unterkunft in einem Nationalpark zu verbringen: Auch dort ist Feuerwerk &. Co. verboten.

Eine weitere Möglichkeit ist es, zum Jahreswechsel auf eine Autobahn zu flüchten. Eine Garantie für ein angstfreies Silvester ist dies jedoch nicht, wie Tasso-Sprecherin Lisa Frankenberger aus eigener Erfahrung weiß.