Fast gestorben! Babykatzen-Duo springt Tod von der Schippe und wird unzertrennlich

Delitzsch - Ihre Namen haben sie wirklich verdient, denn die kleinen Kitten Batman und Robin standen sich in ihrer schwersten Zeit bei und wurden unzertrennlich. Jetzt suchen sie ein gemeinsames Zuhause.

Ein Video beweist: Die kleinen Kitten lieben es zu spielen. © Screenshot/Facebook/Tierheim Delitzsch

"Batman und Robin hatten keinen leichten Start ins Leben. Schwer krank, zeitweise hing ihr kleines Leben nur am seidenen Faden", berichtet der Tierschutzverein Delitzsch auf seiner Facebook-Seite.

Ihre Tierärztin schaffte es zusammen mit den engagierten Pflegern, die Babykatzen wieder aufzupäppeln. Jetzt sind beide drei Monate alt, gesund und bereit, in ihr Für-immer-Zuhause zu ziehen.

Eine getrennte Vermittlung ist jedoch undenkbar, denn nach all dem, was sie in ihren ersten Lebenswochen durchstehen mussten, hat sich eine tiefe Verbindung zwischen den beiden entwickelt.

Das Tierheim sucht deshalb verantwortungsvolle Interessenten, die sich vor allem darüber bewusst sind, dass die beiden Katzen auch finanziell abgesichert sein müssen.

Batman und Robin geht es gut, sie sind fröhlich, verspielt und wollen die Welt entdecken. "Doch eines möchten wir offen ansprechen, Kitten sind nicht automatisch zu 100 Prozent gesund", heißt es weiter. Verpflichtend ist darüber hinaus eine Kastration.