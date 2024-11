Schüchterner Riese ist ein wahres Goldstück, doch Pussels Welt liegt in Scherben

Gießen - Wenn Herrchen oder Frauchen nicht mehr artgerecht auf ihren geliebten Hund Acht geben können, bricht nicht nur für den Zweibeiner eine Welt zusammen. Auch für die Fellfreunde kann eine derartige Veränderung viel Kummer mit sich bringen. Ähnlich ergeht es zurzeit auch Kangalmischling Pussel, der mithilfe des Tierheims in Gießen ein neues Zuhause finden soll.

In einer emotionalen Videobotschaft stellte die Gießener Tierheimleiterin, Astrid Paparone, Kangalmischling Pussel vor. © Montage: Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.

Der schüchterne Riese ist ein stattlicher Kerl. Immerhin bringt er bei einer Größe von rund 70 Zentimetern stolze 45 Kilogramm auf die Waage. So stabil der dreieinhalb Jahre alte Hund auf den ersten Blick wirkt, so liebevoll und umgänglich ist er auch.

Die Welt des Vierbeiners liegt derzeit aber gewaltig in Scherben. Der Grund hierfür: Pussels Besitzer kann sich aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden nicht mehr angemessen um den Mischling kümmern, sucht dringend ein neues Zuhause für ihn.

Weiteres Problem: Aufgrund der Fülle an schwer vermittelbaren Hunden in eigener Obhut, kann das Tierheim Gießen Pussel nicht aufnehmen, sondern lediglich bei einer Weitervermittlung helfen. In einer emotionalen Facebook-Videobotschaft versucht Tierheimleiterin, Astrid Paparone, die Zuschauer auf den schüchternen Pussel aufmerksam zu machen.

Und das scheint auch bitter nötig zu sein: Denn aufgrund seiner Rasse ist Pussel wesenstestpflichtig, eine für viele Hundeinteressierte oftmals zu hohe bürokratische Hürde.

Doch könnte der Aufruf des Gießener Tierheims durchaus Erfolg mit sich bringen. Drei Tage nach Veröffentlichung stand das Video bereits bei über 140.000 Aufrufen.