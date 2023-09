Schwarzbär stört Gartenparty: Was ein Mann dann tut, ist waghalsig

Mike begleitet den ungebeten Partygast zum Ausgang und weist dem Schwarzbären den Weg nach draußen. © Screenshot Instagram/barstoolphillys

In den sozialen Medien erschien am 5. September ein Video unter dem Titel "Meanwhile in the Poconos…", also "In der Zwischenzeit in Poconos", seitdem geht der Kurzfilm viral und erfreut sich äußerst großer Beliebtheit.

Zu sehen ist ein Schwarzbär, der plötzlich auf einer privaten Gartenfeierlichkeit in der Region Poconos im US-Bundesstaates Pennsylvania auftaucht. Ein Mann namens Mike nähert sich dem Tier und beginnt, es von den anderen Gästen zu verjagen. "Mike, hör auf! Mike, geh weg von ihm", ist dabei zu hören.

Währenddessen weist der Amerikaner dem riesigen Raubtier den Weg Richtung Gartenzaun, wo sich der Ausgang befindet.



Als nächstes erreichen Mike und der Bär das Gartentor. Der Mann öffnet das Gitter und ermuntert den pelzigen Gast, das Grundstück zu verlassen. Es gibt jedoch ein Problem ...

Der Bär hat offenbar andere Pläne und möchte die Party noch nicht verlassen. Im nächsten Augenblick kommt es deshalb zu einer äußert gefährlichen Situation.