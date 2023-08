Sex-Tragödie unter Wasser: Seekuh stirbt bei Akt mit eigenem Bruder!

Rundschwanzseekühe können mehr als 500 Kilogramm wiegen. (Symbolfoto) © 123rf/collins93

Wer denkt, dass Menschen die einzigen Lebewesen seien, die beim Geschlechtsverkehr auch mal etwas über die Stränge schlagen, der hat sich bislang offensichtlich nicht mit den teils extremen Paarungsverhalten im Tierreich auseinandergesetzt.

Im US-Bundesstaat Florida ist es kürzlich sogar zu einem Todesfall gekommen. Manatis Hugh verstarb Ende April nach einem wilden Wasserspiel mit seinem Bruder Buffet.

Die beiden Rundschwanzseekühe lebten bereits seit 27 Jahren gemeinsam im "Mote Marine Laboratory & Aquarium", als es zu dem kurios-klingenden Zwischenfall kam.

"Am Tag von Hughs Tod zeigten Hugh und Buffett ein natürliches, aber verstärktes Paarungsverhalten, das bei Seekühen sowohl in betreuter Haltung als auch in freier Wildbahn beobachtet und dokumentiert wurde", erklärte das Aquarium Ende Juli in einem längeren Statement. Es sei das erste Mal gewesen, dass solch ein Verhalten bei Buffet und seinem Bruder festgestellt wurde.

"Wie andere männliche Seekühe sowohl in freier Wildbahn als auch in betreuter Pflege zeigten Hugh und Buffett etwa zwei Monate lang saisonale Verhaltensänderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, einer Zunahme des Sexualverhaltens", hieß es in der Mitteilung.