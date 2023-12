Sie hausten ohne Licht und Fenster: 32 Katzen aus Horror-Wohnung gerettet

Drei der insgesamt 32 geretteten Katzen sollen trächtig gewesen sein. © Montage: 123RF/mindscapephotos, Stadt Frankfurt am Main

Die Behörden haben aus einer Zweizimmerwohnung in Frankfurt am Main 32 Katzen gerettet. Die Tiere waren in Käfigen und selbstgebauten Boxen in der Wohnung verteilt, wie das Ordnungsamt am Mittwoch mitteilte.

Eines der Tiere befand sich in einer nur einen Quadratmeter großen Abstellkammer ohne natürliches Licht und Fenster. Drei Tiere waren trächtig.

Zwar waren die Katzen den Angaben zufolge mit Wasser und Futter versorgt, auch Katzentoiletten waren vorhanden. Jedoch sind bei einer Wohnung dieser Größe laut Veterinären maximal drei Katzen erlaubt.

Die städtischen Mitarbeiter griffen mit der Aktion am Montag wegen Verstößen gegen das Tierschutzrecht ein. Auch soll der Halter der Tiere illegale Geschäfte mit den Katzen gemacht haben.