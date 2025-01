06.01.2025 11:28 648 Skrupellose Aktion: Tierheim nach tödlichem Fund fassungslos

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte größere Mengen Rattengift in einem Gehege des Tierheims in Seligenstadt (Hessen) platziert.

Von Angelo Cali

Seligenstadt - Wer kommt nur auf derartig grausame Ideen? Diese Frage stellt sich nach einem lebensbedrohlichen Fund nicht nur das Tierheim in Seligenstadt (Hessen), sondern auch die Polizei. Die großen Rattengiftklumpen waren im Gehege der Kaninchen entdeckt worden. (Symbolfoto) © 123RF/patrickdaxenbichler Wie ein Sprecher der Ordnungshüter am heutigen Montag berichtete, sollen noch unbekannte Täter größere Mengen mit Rattengift versetzte Köder in einem Kaninchengehege des Tierheims ausgelegt haben. Die Tat soll sich ersten Ermittlungen zufolge im Zeitraum zwischen dem vergangenen Donnerstag und Samstag um 10 Uhr ereignet haben. Die türkisblauen Klumpen wurde kurz nach diesem Zeitraum von den Mitarbeitern der Pflegeeinrichtung entdeckt. Glücklicherweise kam durch die Aktion kein Tier ums Leben, da sich die Kaninchen wohl instinktiv von dem todbringenden Brocken fern hielten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Köder über eine an das Tierheimgelände grenzende Wiese mit großem Kraftaufwand in das Gehege geworfen wurden. Mittlerweile wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ermittlungen aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz laufen. Große Mengen Rattengift in Kaninchengehege deponiert: Polizei sucht Zeugen Ein entsprechender Beitrag des Seligenstädter Tierheims sorgte unter den Kommentatoren für Entsetzen. Die Polizei hofft derweil auf hilfreiche Zeugenaussagen. Diese können unter der Rufnummer 069/80981234 abgegeben werden.

