Spektakulärer Fluchtversuch: Löwe steht plötzlich auf Transporter-Dach

North West (Südafrika) - Szenen wie aus einem Actionfilm: Ein ausgewachsener Löwe hat während eines Transports auf offener Straße die Flucht ergriffen. Der skurrile Vorfall wurde per Video festgehalten und verbreitete sich rasant in den sozialen Medien .

Irgendwie schaffte es der Löwe, sich durch eine viel zu kleine Öffnung zu quetschen. © Montage: Screenshot/Facebook/Izak Du Plessis

Tierarzt Dr. Anton Nel vom Lichtenburg Animal Hospital, der den Ausreißer später einfing, spricht von einem "außergewöhnlichen" Vorfall, wie Caxton Network News berichtet.

Die Großkatze war auf dem Weg von der Freistaat-Provinz zu einer Farm in Nietverdiend, als sie es irgendwie durch eine kleine Öffnung im Dach des Transportanhängers schaffte - und das, obwohl die Wände glatt und etwa 2,5 Meter hoch waren.

Der Löwe konnte anschließend schnell gefunden werden. Das zuvor verabreichte Betäubungsmittel zeigte immer noch Wirkung.

Er wurde erneut betäubt und nur kurze Zeit später lag er schlafend unter einem Baum. Von dort konnte das Tier ohne weitere Zwischenfälle wieder verladen und zu seinem Zielort gebracht werden.

"Als wir es auf eine Trage legten, um es zum Anhänger zurückzutragen, hatte ich Gelegenheit, es zu untersuchen", erklärte Nel. Dabei stellte sich heraus, dass der Löwe sich - bis auf einen eingerissenen Nagel und ein paar Kratzer - nichts getan hatte.