Spektakulärer Fluchtversuch: Löwe steht plötzlich auf Transporter-Dach
North West (Südafrika) - Szenen wie aus einem Actionfilm: Ein ausgewachsener Löwe hat während eines Transports auf offener Straße die Flucht ergriffen. Der skurrile Vorfall wurde per Video festgehalten und verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.
Tierarzt Dr. Anton Nel vom Lichtenburg Animal Hospital, der den Ausreißer später einfing, spricht von einem "außergewöhnlichen" Vorfall, wie Caxton Network News berichtet.
Die Großkatze war auf dem Weg von der Freistaat-Provinz zu einer Farm in Nietverdiend, als sie es irgendwie durch eine kleine Öffnung im Dach des Transportanhängers schaffte - und das, obwohl die Wände glatt und etwa 2,5 Meter hoch waren.
Der Löwe konnte anschließend schnell gefunden werden. Das zuvor verabreichte Betäubungsmittel zeigte immer noch Wirkung.
Er wurde erneut betäubt und nur kurze Zeit später lag er schlafend unter einem Baum. Von dort konnte das Tier ohne weitere Zwischenfälle wieder verladen und zu seinem Zielort gebracht werden.
"Als wir es auf eine Trage legten, um es zum Anhänger zurückzutragen, hatte ich Gelegenheit, es zu untersuchen", erklärte Nel. Dabei stellte sich heraus, dass der Löwe sich - bis auf einen eingerissenen Nagel und ein paar Kratzer - nichts getan hatte.
Gegen den Besitzer des Löwen wird jetzt ermittelt
Das Umweltministerium der Nordwest-Provinz hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet. Sprecher Jeremiah Matebesi bestätigte, dass geprüft werde, ob gegen die Transportauflagen verstoßen wurde.
Laut ersten Erkenntnissen könnte der Besitzer gegen Bedingungen der Transportgenehmigung verstoßen haben. Sollte sich das bestätigen, drohen harte Konsequenzen.
Der mutmaßliche Besitzer, Pat Loots, zeigte auf Nachfrage von Caxton Network News wenig Verständnis für die Aufregung.
Er verstehe nicht, warum das Ganze eine Nachricht wert sei. Außerdem halte er das aufgenommene Video für eine Fälschung. Später bestätigte er knapp, dass der Löwe "zu 100 Prozent sicher" in seinem Käfig sei.
