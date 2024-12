Spontaner Jobwechsel? Darum posiert Polizistin mit Huhn

Ob das eingefangene Huhn ebenso freudig strahlte wie die Retterin in Uniform, darüber kann nur gemutmaßt werden. © Instagram/Polizei Westhessen

Wie das westhessische Polizeipräsidium erst am heutigen Donnerstag per Social-Media-Beitrag offenbarte, kam es bereits am vergangenen Sonntag zu einem kuriosen Auftrag für die Ordnungshüter in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis).

Einer Streife war dort aus purem Zufall ein Huhn aufgefallen, das sich auf eine angrenzende Straße begeben hatte. Dabei brachte es sich nicht nur selbst in Lebensgefahr, sondern wirbelte auch den Straßenverkehr gewaltig durcheinander.

Doch die anwesende Beamtin fasste sich ein Herz und schaffte es, das Tier unter den staunenden Blicken ihres Publikums behutsam einzufangen.

Bevor sie den Ausreißer wieder zurück zu seinen Artgenossen brachte, durfte ein gemeinsames Foto samt Siegerlächeln jedoch nicht fehlen.