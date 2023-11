Stadt hat massives Taubenproblem: Geplante Maßnahme ist schockierend

Limburg - Limburg wird derzeit von einer tierischen Kontroverse in Atem gehalten. Während die Stadtverordneten für drastische Maßnahmen gegen eine Tauben-Überpopulation stimmten, gehen Tierschützer auf die Barrikaden.

Brutaler Genickbruch oder doch sorgsame Geburtenkontrolle? Das Schicksal der Tauben in Limburg ist ungewiss. © Sascha Lotz/dpa

Rund 700 der oftmals despektierlich als "Ratten der Lüfte" bezeichneten Vögel leben derzeit in der mittelhessischen Stadt an der Lahn. Die Entscheidung, die Tauben durch einen Genickbruch zu töten, stößt auf Empörung und Trauer in gleichem Maße.

Ein Stadtsprecher gab bekannt, dass der Limburger Umweltausschuss zuvor diese Vorgehensweise befürwortet hatte, was zu hitzigen Protesten von Tierschützern führte. Vor der Stadtverordnetenversammlung versammelten sich etwa 40 Demonstranten, um ihre Ablehnung gegenüber dieser Entscheidung kundzutun.

Die Luft war erfüllt von Anschuldigungen, als einige der Stadtverordneten außerhalb des Versammlungsgebäudes als "Mörderbande" beschimpft wurden.

Die geplante Tötung der Tauben soll nun einer rechtlichen Überprüfung unterzogen werden, wie der Stadtsprecher bekannt gab. Zuständig dafür ist zunächst das Veterinäramt. Die vorerst auf zwei Jahre befristete Tötung der Vögel soll genutzt werden, um die Populationsgröße der Tauben zu regulieren.

Hiernach solle eine "Geburtenkontrolle" in betreuten Taubenhäusern, wo die Tiere versorgt werden und ihre Gelege entfernt werden, um das Schlüpfen von Küken zu verhindern, ausreichen. Das hessische Umweltministerium hat die Stadt ebenfalls aufgefordert, diese Alternative sorgfältig zu prüfen.