Zu tief geflogen? Wellensittich verbringt Nacht auf Polizeistation

Der Finder brachte ihn in einem Karton zur Polizeistation. Dort habe der zutrauliche Vogel dann unter anderem auf einem Computer gesessen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der zahme grün-gelbe Vogel hat sich aber nicht etwa etwas zuschulden kommen lassen, sondern war am Samstag auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Stadthagen entdeckt und eingefangen worden, wie die Polizei mitteilte.

Da der Wellensittich nicht in den Karton zurückwollte, setzten die Beamten ihn in einen Tiertransportkorb. Am Sonntag brachten sie den Vogel ins Tierheim Stadthagen.

Dort kann sich der Eigentümer melden.