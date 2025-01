Storchennest vom alter Brauerei illegal entfernt: Bürger und Behörden sauer

Laut Markus Schmid, stellvertretenden Leiter des Amtes für Ordnung, Umwelt und Verbraucherschutz, gab es keine Ausnahmegenehmigung für das Entfernen des Nests. © NEWS5 / David Oßwald

"Und deswegen ist auch das Entsetzen riesengroß", fügt Jung weiter an. Doch das Ganze könnte auch noch ein juristisches Nachspiel für die Hausverwaltung haben.

Denn laut Reinhard Scheuerlein vom Bund Naturschutz (Kreisgruppe Fürth-Stadt) war dieses Entfernen illegal "und steht praktisch auch unter Strafe". Schließlich handle es sich auch um streng geschützte Vogelarten.

Was blüht den Tieren also, wenn sie in wenigen Wochen aus ihrem Winterurlaub zurückkehren? Mehrere Unterstützer hätten sich bereits freiwillig gemeldet, Material für den Horst in Vach bereitzustellen.

Mit kurzen Anhörungen will Jung dafür sorgen, dass ab Mitte Februar ein Ersatznest errichtet werden könne. Allerdings: "Wir können natürlich nicht einfach aufs Dach, ist ja Privateigentum", so der OB, fügt jedoch an: "Das werden wir auch mit Bescheiden regeln". Er hofft, dass die Eigentümer, die es zerstört haben, "es ganz schnell selbst wieder" in Ordnung bringen.

Eine Stellungnahme der Hausverwaltung gegenüber TAG24 steht noch aus.