Streit unter Nachbarn als Grund? Hängebauchschwein steht auf Garagendach

Das Hängebauchschwein stand auf einem Garagendach. © Feuerwehr Oldisleben

Eine Anwohnerin in Oldisleben hatte das Tier am Samstagmorgen entdeckt und Alarm geschlagen, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute holten den Vierbeiner anschließend vom Dach. Nach einer amtsärztlichen Untersuchung wurde das Hängebauchschwein in ein Tierheim gebracht.

Das Tier sei soweit wohlauf gewesen, erklärte ein Polizist auf Nachfrage. Das Schwein habe weder eine Marke noch eine Tätowierung, die auf einen möglichen Besitzer schließen ließen.

Wie das Schwein aufs Dach gelang, sei nicht klar.

Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge davon aus, dass das Tier von einer bislang unbekannten Person in der Nacht zum Samstag auf das Grundstück der Anwohnerin gebracht und zurückgelassen wurde. Möglicherweise sei das Schwein über eine Art Galerie am Haus eigenständig aufs Dach gelangt.